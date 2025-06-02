Майк Джеймс отстранен за нарушение внутреннего распорядка «Монако»

Майк Джеймс временно выведен из активного состава «Монако».

Отстранение разыгрывающего связано с «нарушением внутреннего распорядка, которое требует дальнейшего расследования и объяснений со стороны баскетболиста».

Джеймс покинул расположение команды и не будет принимать участие в ее деятельности. «Монако» вышел в полуфинал чемпионата Франции и начнет серию с «Виллербаном».