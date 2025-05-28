Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» победил «Венецию» в решающем матче серии и вышел в полуфинал
Сегодня, 27 мая, в рамках чемпионата Италии прошел один четвертьфинальный матч.
«Виртус» победил «Венецию» в пятом матче серии и вышел в 1/2 финала.
Чемпионат Италии
1/4 финала (до 3 побед)
Пятый матч
«Виртус» победил в серии – 3-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2328 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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