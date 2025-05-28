Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» победил «Венецию» в решающем матче серии и вышел в полуфинал

Сегодня, 27 мая, в рамках чемпионата Италии прошел один четвертьфинальный матч.

«Виртус » победил «Венецию» в пятом матче серии и вышел в 1/2 финала. Чемпионат Италии 1/4 финала (до 3 побед) Пятый матч «Виртус» победил в серии – 3-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.