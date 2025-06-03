«Торонто» не заинтересован в Домантасе Сабонисе
Домантас Сабонис не входит в сферу интересов «Торонто».
Об этом рассказал журналист The Toronto Star Даг Смит.
«Я ни разу за полтора года не слышал его имени в разговоре с кем-либо, связанным с «Рэпторс». Они вполне довольны Якобом Пельтлом, у которого осталось два года контракта на 20 млн в год.
Сабонис – отличный игрок. В этом нет никаких сомнений. Но я никогда не слышал его имени в связи с «Торонто». Никто из тех, с кем я общался во фронт-офисе «Рэпторс», никогда не говорил, что они хотели бы заполучить его», – сказал Смит.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Sactown Sports 1140
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