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Ти Джей Лиф может оказаться в «Маккаби Тель-Авив»

«Маккаби» интересуется бывшим игроком НБА.

28-летний форвард (208 см) был выбран 18-м на драфте-2017 НБА и провел 3 года в «Индиане» и 1 в «Портленде», но не сумел закрепиться в лиге.

На его счету 3,3 очка и 1,9 подбора за 8,5 минуты в среднем в 146 матчах регулярных сезонов.

Последние годы Лиф провел в Китае. В сезоне-2024/25 баскетболист набирал 22,1 очка, 12,5 подбора, 4,3 передачи, 1,5 перехвата и 1,6 блок-шота в среднем в 42 матчах за «Нанкин».

Интерес к игроку проявляют «Хапоэль» и «Маккаби» из Тель-Авива. По информации источника, Лифа интересует выступление в Евролиге, и игрок на данный момент склоняется в сторону «Маккаби».

Кто станет чемпионом НБА?859 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sport5
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