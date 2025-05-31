Порноактриса Морайя Миллс собирается подать иск против Зайона Уильямсона

Зайон Уильямсон может получить иск от порноактрисы.

Морайя Миллс связалась со знаменитым адвокатом из Лос-Анджелеса, поскольку она рассматривает возможность подачи собственного судебного иска против звездного форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона .

Это произошло на следующий день после того, как бывшая девушка баскетболиста обвинила его в изнасиловании и физическом насилии.

Ранее Миллс уже выдвигала несколько обвинений против Уильямсона, в том числе в том, что у них были сексуальные отношения в 2023 году. По данным TMZ, теперь она связалась с Тони Бузби, известным адвокатом, который ранее представлял обвинителей Дидди и Дешона Уотсона.

Бузби заявил, что «оценивает ее претензии», хотя характер ее иска не был раскрыт. Девушка также отказалась объяснить свои обвинения.