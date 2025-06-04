Карл-Энтони Таунс перенес процедуры на колене и пальце
Карл-Энтони Таунс занялся лечением колена и пальца.
Центровой «Нью-Йорка» прошел лечение по поводу ушиба левого колена и повреждения связок пальца левой руки. Обе травмы он получил во время плей-офф, сообщает ESPN.com.
Таунс получил травму пальца в третьем матче второго раунда против «Бостона», а травму колена – в финале Восточной конференции против «Индианы».
Несмотря на травмы, Таунс набирал не менее 20 очков в каждом матче серии против «Пэйсерс» (2-4) и сделал дабл-дабл в пяти встречах.
После вылета «Никс» Таунс прошел повторный осмотр травм и решил немедленно пройти процедуры, чтобы у него было как можно больше времени на восстановление перед следующим сезоном.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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