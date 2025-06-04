Карл-Энтони Таунс перенес процедуры на колене и пальце

Карл-Энтони Таунс занялся лечением колена и пальца.

Центровой «Нью-Йорка » прошел лечение по поводу ушиба левого колена и повреждения связок пальца левой руки. Обе травмы он получил во время плей-офф, сообщает ESPN.com.

Таунс получил травму пальца в третьем матче второго раунда против «Бостона», а травму колена – в финале Восточной конференции против «Индианы».

Несмотря на травмы, Таунс набирал не менее 20 очков в каждом матче серии против «Пэйсерс» (2-4) и сделал дабл-дабл в пяти встречах.

После вылета «Никс» Таунс прошел повторный осмотр травм и решил немедленно пройти процедуры, чтобы у него было как можно больше времени на восстановление перед следующим сезоном.