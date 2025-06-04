Дуайт Ховард: «Не отдам мяч Леброну в конце игры. Я отдам его Кобе»

Ховард считает, что Кобе Брайант был более надежен в клатче, чем Леброн Джеймс.

«В целом Леброн Джеймс лучше. Но с точки зрения результативности, должен признаться, мне больше нравится Кобе Брайант .

Если идет концовка матча, я отдам мяч Кобе. Я не отдам мяч Леброну в конце игры. Я отдам его Кобе», – сказал чемпион НБА 2020 года в составе «Лейкерс » Дуайт Ховард .