Дуайт Ховард: «Не отдам мяч Леброну в конце игры. Я отдам его Кобе»
Ховард считает, что Кобе Брайант был более надежен в клатче, чем Леброн Джеймс.
«В целом Леброн Джеймс лучше. Но с точки зрения результативности, должен признаться, мне больше нравится Кобе Брайант.
Если идет концовка матча, я отдам мяч Кобе. Я не отдам мяч Леброну в конце игры. Я отдам его Кобе», – сказал чемпион НБА 2020 года в составе «Лейкерс» Дуайт Ховард.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
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