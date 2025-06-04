«Бруклин» предлагал Кэма Джонсона и 19-й пик за лотерейный пик

«Бруклин» пытается заполучить еще один лотерейный пик.

«Нетс» предлагали форварда Кэмерона Джонсона и 19-й пик в надежде получить еще один лотерейный выбор, сообщает Nets Daily.

Согласно источникам, «Бруклин » контактирует с «Торонто » и «Хьюстоном ».

В 57 матчах этого сезона Джонсон в среднем набирал 18,8 очка, 4,3 подбора и 3,4 передачи.

В распоряжении «Нетс» уже есть 8-й, 19-й, 26-й, 27-й и 36-й пики драфта 2025 года.