«Бруклин» предлагал Кэма Джонсона и 19-й пик за лотерейный пик
«Бруклин» пытается заполучить еще один лотерейный пик.
«Нетс» предлагали форварда Кэмерона Джонсона и 19-й пик в надежде получить еще один лотерейный выбор, сообщает Nets Daily.
Согласно источникам, «Бруклин» контактирует с «Торонто» и «Хьюстоном».
В 57 матчах этого сезона Джонсон в среднем набирал 18,8 очка, 4,3 подбора и 3,4 передачи.
В распоряжении «Нетс» уже есть 8-й, 19-й, 26-й, 27-й и 36-й пики драфта 2025 года.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportando
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