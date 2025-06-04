Ноа Эссанг, 9-й в прогнозе ESPN на драфт-2025 НБА, набрал 22 очка и 14 подборов в полуфинале чемпионата Германии

Ноа Эссанг демонстрирует свой потенциал.

Команда Эссанга обыграла «Вюрцбург» (91:87) в полуфинале чемпионата Германии.

18-летний форвард «Ульма » набрал 22 очка и 14 подборов, реализовав 8 из 16 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 4 из 4 штрафных. Эссанг идет 9-м в прогнозе ESPN (пик «Торонто»).

Занимающий 30-е место в этом прогнозе 19-летний защитник «Ульма» Бен Сараф закончил встречу с 16 очками, 6 передачами и 3 подборами при 6 точных из 11 бросков с игры, 1 из 5 трехочковых и 3 из 3 штрафных.