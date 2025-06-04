Джонни Брайант и Джей Райт – вероятные кандидаты на пост главного тренера «Нью-Йорка»

Названы возможные кандидаты на пост главного тренера «Никс».

Согласно сообщению The Stein Line, Джонни Брайант и Джей Райт считаются предполагаемыми кандидатами на освободившуюся должность главного тренера «Нью-Йорка ».

Райт, руководивший командой университета Вилланова с 2001 по 2022 год, ранее неоднократно заявлял о нежелании переходить в НБА .

Бывший ассистент главного тренера «Нью-Йорка» Джонни Брайант с 2024 года работает в тренерском штабе «Кливленда ».