«Нью-Йорк» проявляет интерес к Име Удоке и Джейсону Кидду
Названы два главных тренера, которые интересуют «Никс».
«Два главных тренера, которые в настоящее время недоступны, но, по словам источников в лиге, интересуют «Никс» – это Джейсон Кидд из «Далласа» и Име Удока из «Хьюстона».
Один источник, знакомый с мышлением «Рокетс», категорически заявил The Stein Line, что просьба «Никс» о разговоре с Удокой будет отклонена. Аналогичный ответ можно ожидать и от «Мэверикс», но их позиция не была подтверждена во вторник вечером», – пишет The Stein Line.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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