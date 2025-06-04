«Нью-Йорк» проявляет интерес к Име Удоке и Джейсону Кидду

Названы два главных тренера, которые интересуют «Никс».

«Два главных тренера, которые в настоящее время недоступны, но, по словам источников в лиге, интересуют «Никс» – это Джейсон Кидд из «Далласа » и Име Удока из «Хьюстона ».

Один источник, знакомый с мышлением «Рокетс», категорически заявил The Stein Line, что просьба «Никс» о разговоре с Удокой будет отклонена. Аналогичный ответ можно ожидать и от «Мэверикс», но их позиция не была подтверждена во вторник вечером», – пишет The Stein Line.