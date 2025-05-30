Чарльз Баркли: «Нас посадили так высоко, что можно дотянуться до бога. Мой единственный шанс»

Чарльз Баркли посмеялся над организацией трансляции.

«Inside the NBA» вышла в эфир почти из под крыши Madison Square Garden .

«Мы тут в облаках. Нас посадили так высоко, что можно дотянуться до бога. Мой единственный шанс увидеть его.

Так-то я отправлюсь в ад. Но не один. «Эй, привет, Шак!» – посмеялся ведущий TNT.