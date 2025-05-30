Чарльз Баркли: «Нас посадили так высоко, что можно дотянуться до бога. Мой единственный шанс»
Чарльз Баркли посмеялся над организацией трансляции.
«Inside the NBA» вышла в эфир почти из под крыши Madison Square Garden.
«Мы тут в облаках. Нас посадили так высоко, что можно дотянуться до бога. Мой единственный шанс увидеть его.
Так-то я отправлюсь в ад. Но не один. «Эй, привет, Шак!» – посмеялся ведущий TNT.
Кто станет чемпионом НБА?861 голос
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on TNT
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