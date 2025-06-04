«Пэйсерс» приземлились в Оклахома-Сити на 3,5 часа позже из-за возможного торнадо, грозы и угрозы затопления

«Индиане» пришлось полетать над Оклахомой.

Самолет сначала перенаправили в Талсу, а после дозаправки провели вокруг зон погодного риска в конечную точку назначения. Команда приземлилась в Оклахома-Сити на 3,5 часа позже назначенного срока.

Прогноз указывал на возможность торнадо, грозы и затопления в городе и окружающей области.

В итоге непогода ограничилась проливным ливнем и сильным ветром, а также одним торнадо в Нормане южнее столицы штата.

«Пэйсерс» начнут финальную серию против «Тандер» 5-го июня.