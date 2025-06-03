Стивен Эй Смит: «У «Оклахомы» чемпионский подход»

Стивен Эй Смит считает, что защита «Оклахомы» сокрушит «Индиану» в финале.

«Первоклассная оборонительная мощь «Тандер» в сочетании с молодостью. Эти молодые игроки словно пираньи, которые гонятся за вами.

Они играют ротацией из 9-10 человек, и никто не уступает в защите. Это самое впечатляющее в «Оклахоме». Они умеют побеждать в низкорезультативной игре. Они способны нейтрализовать соперника.

Я видел, как они справились с Энтони Эдвардсом. Везде, куда бы он ни повернулся, на нем были два парня, а третий следил за ним. Они не щадят в обороне. Они бросаются на тебя толпой. Вот что бросается в глаза. В первую очередь, их фланговые защитники.

Трудно представить, что кто-то сможет выстоять против этой молодой кучки пираний, которые нападают на тебя. Они полагаются на защиту. У «Оклахомы» чемпионский подход», – сказал эксперт ESPN.