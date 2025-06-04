Майлз Тернер: «Мне понадобилось 10 лет, чтобы попасть в финал. Не знаешь, когда все еще так сложится, нужно использовать шанс по полной»
Центровой вышел в заключительный этап турнира с «Пэйсерс» и сыграет против «Тандер».
«Было очень мило закончить финал Востока дома. Это было важно для меня. Дало мне шанс сделать что-то особенное.
Мне понадобилось 10 лет, чтобы попасть в финал. Не знаешь, когда все еще так сложится, нужно использовать шанс по полной.
Мы выйдем на площадку и встретим соперника лицом к лицу. Это главная сцена. Для этого мы и работаем.
«Оклахома» максимально использует потери соперника. Они кидаются на мяч. Мы адекватно их оцениваем. Но у нас также один из лучших персоналов в лиге.
Каждый год в каждой серии мы действуем с позиций аутсайдера. Нас будут продолжать видеть ими, пока мы окончательно не докажем свой статус.
Первым финалом, за которым я действительно внимательно наблюдал, был 2011 год «Далласа» (с Риком Карлайлом во главе). Раньше я недооценивал, что это может сделать для города.
Мы достигли следующего этапа. Пришло время реализовать наши возможности», – заключил Тернер.