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Тайриз Халибертон: «Легко зациклиться на четырех нужных победах, но я стараюсь ценить абсолютно все происходящее. Наслаждаюсь видом»

Тайриз Халибертон рассказал о предвкушении финала.

«Индиана» выиграла Восток и встретится с «Оклахомой» в борьбе за титул чемпиона НБА.

«Не мог заснуть после 6-й игры. Был счастлив, но не мог и не думать о том, к чему надо готовиться.

В юности терпеть не мог Рика Карлайла за его чемпионский «Даллас» 2011 года. Теперь я постоянно донимаю его вопросами о том походе. Самому двигаться похожим путем – это очень весело и интересно.

Ни один эксперт или аналитик не предпочтет нас перед этим финалом, и это нормально. Пока парни в раздевалке и в нашем комплексе верят в нас, все остается возможным.

В сезоне каждое поражение казалось критическим из-за нашего неудачного старта. Теперь пришло время плей-офф. Можно проиграть один раз, но нельзя два.

Не думаю, что финал будет означать кардинальную смену поколений. Мы просто две молодые команды которые добрались до важнейшей серии. Оба коллектива играют на высоком уровне, хорошо делятся мячом.

Легко зациклиться на четырех необходимых победах. Но я стараюсь вместо этого ценить все происходящее: тренировки, медиа и остальное. Просто наслаждаюсь видом со своего нынешнего места.

Мы много общаемся с Паскалем Сиакамом. Выделяем главное. Эмоции, энергию на арене – будет здорово.

Мы добились успеха в гостевых матчах в этом плей-офф. Но это будет самое сложное испытание. Никто не видел нас в финале. Но мы верили. Хочешь стать чемпионом – победи лучших, и они были лучшими весь год», – заключил разыгрывающий «Пэйсерс».

Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Индианы»
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