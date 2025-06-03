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Сергей Абаев: «Дорт и Хартенштайн слабее, чем Нембхарт и Несмит»

Ведущий «Взял Мяч» Сергей Абаев сравнил ротацию «Оклахомы» и «Индианы».

«Скамейка сильнее именно у «Оклахомы», но я отметил бы в «Индиане» именно четвертого и пятого игрока. Я считаю, что у «Тандер» сильнее первая троица, а вот Лу Дорт и Айзейя Хартенштайн слабее, чем Эндрю Нембхарт и Аарон Несмит.

Вот в этом может быть сила «Индианы». Но если мы посмотрим на скамейку, то и Алекс Карузо, и Кэйсон Уоллес очень хороши в обороне. Особенно Кэйсон Уоллес – про него вообще не говорят», – отметил ведущий.

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница «Взял мяч»
logoИндиана
logoОклахома-Сити
logoАйзейя Хартенштайн
logoКэйсон Уоллес
logoНБА плей-офф
logoЛугенц Дорт
logoАлекс Карузо
logoЭндрю Нембхард
logoНБА
logoАарон Несмит
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