Сергей Абаев: «Дорт и Хартенштайн слабее, чем Нембхарт и Несмит»

Ведущий «Взял Мяч» Сергей Абаев сравнил ротацию «Оклахомы» и «Индианы».

«Скамейка сильнее именно у «Оклахомы», но я отметил бы в «Индиане» именно четвертого и пятого игрока. Я считаю, что у «Тандер» сильнее первая троица, а вот Лу Дорт и Айзейя Хартенштайн слабее, чем Эндрю Нембхарт и Аарон Несмит .

Вот в этом может быть сила «Индианы». Но если мы посмотрим на скамейку, то и Алекс Карузо , и Кэйсон Уоллес очень хороши в обороне. Особенно Кэйсон Уоллес – про него вообще не говорят», – отметил ведущий.