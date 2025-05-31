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Адвокаты женщины, обвиняющей Зайона Уильямсона в изнасиловании: «Каждое из этих обвинений подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами»

Зайон Уильямсон обвиняется в изнасиловании.

В иске, поданном против игрока «Нового Орлеана», фигурируют 2 эпизода, случившиеся в 2020 году. По словам жертвы, баскетболист душил ее руками или с применением подручных средств, заставляя «испытывать страх за свою жизнь». Пострадавшая также указывает на угрозы ее жизни и жизни членов ее семьи.

Девушка встречалась с Уильямсоном с 2018 года, когда он еще играл за университет Дьюк, до 2023 года.

Как сообщает ESPN, истица рассчитывает на денежную компенсацию в размере 18-50 млн долларов.

«В этом деле идет речь о пугающем поведении – контроль, угрозы и доминирование, в том числе преследование, удушение и угрозы заряженным огнестрельным оружием. Мистер Уильямсон использовал свое богатство и известность, чтобы заставить молчать мою клиентку, которая лишь после многих месяцев лечения и психологической помощи смогла набраться сил и рассказать о пережитом», – заявила адвокат Рэйчел Лэнир из Lanier Law Firm.

«Официальный ответ адвокатов мистера Уильямсона содержит множество искажений, но сейчас не время для этой дискуссии. Мы намерены довести это дело до суда, открыто привлечь мистера Уильямсона к ответственности и показать, что никто не выше закона... Каждое из этих обвинений подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами, но для подачи иска от нашей клиентки потребовалась невероятная смелость», – отметил адвокат Сэм Тэйлор, также представляющий Lanier Law Firm.

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: People
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