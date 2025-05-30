Зайон Уильямсон обвиняется в двух эпизодах сексуального насилия и угрозах жизни и членам семьи бывшей девушки

На Зайона Уильямсона подали в суд.

Форвард «Нового Орлеана» провел еще один сезон с травмами, отыграв только 30 матчей, и пытается наладить взаимодействие с новым фронт-офисом клуба под руководством Джо Дюмарса.

В этой ситуации на игрока подала в суд неназванная (Jane Doe) бывшая девушка, которая обвиняет его в сексуальном и физическом насилии.

Центральной частью иска являются 2 эпизода сексуального насилия в 2020 году. Кроме этого пострадавшая жалуется на попытки контроля, угрозы и оскорбления. По ее словам, Уильямсон наказывал ее сексуальным, физическим, эмоциональным и финансовым образом. Иногда баскетболист душил ее руками или с применением подручных средств, заставляя «испытывать страх за свою жизнь». Пострадавшая указывает на угрозы ее жизни и жизни членов ее семьи.

Девушка встречалась с Уильямсоном с 2018 года, когда он еще играл за университет Дьюк, до 2023.

Адвокаты игрока опровергают все обвинения и считают иск попыткой монетизировать связь с их клиентом, заработав «миллионы долларов». Сторона баскетболиста настаивает, что Уильямсон не состоял с пострадавшей в отношениях, а эпизоды сексуальной связи происходили по обоюдному согласию.

Уильямсон , по их словам, обращался в полицию с заявлением о попытке шантажа и намерен подать встречный иск о защите репутации.