Лу Дорт о Тайризе Халибертоне: «Нужно максимально затруднить ему игру»
Лу Дорт высказался о лидере «Индианы» Тайризе Халибертоне.
«Он хороший игрок. Он их главный игрок, он много владеет мячом. Моя главная идея в подходе к любому матчу – я должен максимально затруднить игру сопернику. Не только я, но и вся команда.
Когда речь идет о таком парне, который действительно может завестись, вам нужно бросить на него много сил и затруднить ему игру», – сказал защитник «Оклахомы» на пресс-конференции за несколько дней до начала финальной серии плей-офф против «Индианы».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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