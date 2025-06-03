Лу Дорт о Тайризе Халибертоне: «Нужно максимально затруднить ему игру»

Лу Дорт высказался о лидере «Индианы» Тайризе Халибертоне.

«Он хороший игрок. Он их главный игрок, он много владеет мячом. Моя главная идея в подходе к любому матчу – я должен максимально затруднить игру сопернику. Не только я, но и вся команда.

Когда речь идет о таком парне, который действительно может завестись, вам нужно бросить на него много сил и затруднить ему игру», – сказал защитник «Оклахомы» на пресс-конференции за несколько дней до начала финальной серии плей-офф против «Индианы».