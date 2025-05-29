«Трапани Шарк» подал заявку на участие в Лиге чемпионов ФИБА
«Трапани Шарк» продолжает восхождение в итальянском баскетболе.
Клуб, купленный и управляемый итальянским бизнесменом Валерио Антонини, вышел в высший дивизион чемпионата Италии и продолжает выступление в текущем плей-офф, пробившись в полуфинал, где встретится с «Брешией».
Антонини сообщил о подаче заявления на участие в следующем сезоне Лиги чемпионов ФИБА.
«Трапани» впервые в своей истории выйдет на европейскую арену. Мы будем протагонистами этой истории, потому что будем бороться за победу. Спасибо безумному президенту, который рассмотрел эту перспективу два года назад на пустом месте», – написал президент клуба в соцсетях.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Валерио Антонини
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