Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Трапани Шарк» проиграл «Брешии» в 1-м матче серии
Сегодня, 30 мая, в рамках чемпионата Италии прошел один полуфинальный матч.
«Брешия» (4) победила «Трапани Шарк» (2) с минимальным преимуществом в 1-й игре 1/2 финала.
Чемпионат Италии
1/2 финала (до 3 побед)
«Брешия» повела в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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