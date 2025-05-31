Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Трапани Шарк» проиграл «Брешии» в 1-м матче серии

Сегодня, 30 мая, в рамках чемпионата Италии прошел один полуфинальный матч.

«Брешия » (4) победила «Трапани Шарк» (2) с минимальным преимуществом в 1-й игре 1/2 финала. Чемпионат Италии 1/2 финала (до 3 побед) «Брешия» повела в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.