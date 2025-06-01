Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Брешия» обыграла «Трапани Шарк» во 2-м матче серии (2-0)
Сегодня, 1 июня, в рамках чемпионата Италии прошел один полуфинальный матч.
«Брешия» (4) на выезде обыграла «Трапани Шарк» (2) во втором матче серии (85:77, 2-0).
Чемпионат Италии
1/2 финала (до 3 побед)
Второй матч
«Брешия» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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