Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Брешия» обыграла «Трапани Шарк» во 2-м матче серии (2-0)

Сегодня, 1 июня, в рамках чемпионата Италии прошел один полуфинальный матч.

«Брешия » (4) на выезде обыграла «Трапани Шарк» (2) во втором матче серии (85:77, 2-0). Чемпионат Италии 1/2 финала (до 3 побед) Второй матч «Брешия » ведет в серии – 2-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.