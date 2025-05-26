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Сергей Балашов перейдет из «Енисея» в МБА-МАИ

Сергей Балашов сменит команду.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», 28-летний центровой (206 см) перейдет из «Енисея» в МБА-МАИ.

Балашов набирал 8,2 очка, 4,9 подбора и 1,7 передачи за 21,8 минуты в среднем в 43 матчах прошедшего чемпионата России.

Центровой был 3-м самым результативным игроком красноярского клуба.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2322 голоса
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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Сергей Балашов
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