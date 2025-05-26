Сергей Балашов перейдет из «Енисея» в МБА-МАИ

Сергей Балашов сменит команду.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», 28-летний центровой (206 см) перейдет из «Енисея » в МБА-МАИ .

Балашов набирал 8,2 очка, 4,9 подбора и 1,7 передачи за 21,8 минуты в среднем в 43 матчах прошедшего чемпионата России.

Центровой был 3-м самым результативным игроком красноярского клуба.