Антон Понкрашов: «Хавьер Паскуаль четко дает понять, что если вы не готовы работать, то он вас научит»
Антон Понкрашов прокомментировал поражение «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга уступил в 4-й игре финала Лиги ВТБ и возвращается домой при равном счете в серии (2-2).
«Я работал с Хавьером Паскуалем и прекрасно знаю, как он реагирует на такие поражения.
Будут смотреть видео. Возможно, что по возвращению в отель весь матч будет просмотрен. Может быть, это сделают, когда приедут в Петербург. И дальше будут жесткие тренировки. И у Паскуаля есть крылатые фразы, которые я не могу произносить в эфире, но они очень мотивационные. Он четко дает понять, что если вы не готовы работать, то я вас научу этому», – заявил известный баскетболист в эфире студии Единой лиги ВТБ.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
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