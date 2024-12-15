«Зачем рисковать статистикой?» Метта Уолд Пис считает, что деньги – главная причина, по которой в НБА больше нет двусторонних игроков

Метта Уолд Пис объяснил, почему в НБА больше нет двусторонних игроков.

«Причина в деньгах. Зачем рисковать своей статистикой?

Они отталкиваются от статистики, статистики, сгенерированной искусственным интеллектом. Видите, парни не бросают в конце времени на атаку? Они не хотят рисковать этим небольшим процентом, потому что на основе этого принимаются решения.

Пока они не изменят свое отношение, парни не начнут играть», – сказал лучший защищающийся игрок 2004 года.

Двусторонними игроками называют игроков, которые отличаются как в нападении, так и в защите.