«Зачем рисковать статистикой?» Метта Уолд Пис считает, что деньги – главная причина, по которой в НБА больше нет двусторонних игроков
Метта Уолд Пис объяснил, почему в НБА больше нет двусторонних игроков.
«Причина в деньгах. Зачем рисковать своей статистикой?
Они отталкиваются от статистики, статистики, сгенерированной искусственным интеллектом. Видите, парни не бросают в конце времени на атаку? Они не хотят рисковать этим небольшим процентом, потому что на основе этого принимаются решения.
Пока они не изменят свое отношение, парни не начнут играть», – сказал лучший защищающийся игрок 2004 года.
Двусторонними игроками называют игроков, которые отличаются как в нападении, так и в защите.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The 25 10 Show
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