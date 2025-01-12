Стивен Джексон об «Индиане» 2005 года: «Лучшая команда, в которой я играл»
Стивен Джексон считает «Индиану» 2005 года лучшей командой, за которую он играл.
«У нас была лучшая команда в лиге на обоих концах площадки. Рон Артест и я играли на флангах. Это была проблема для любого второго и третьего номера. Мы оба безжалостны и играем на обоих концах. Не так много команд в НБА, особенно в то время, у которых второй и третий номера могут играть на обоих концах.
Я думаю, что это лучшая команда, в которой я играл. Мы могли играть против кого угодно, против любой командой, в любой день», – сказал чемпион НБА 2003 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
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