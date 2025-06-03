В ночь перед 6-м матчем в Индиане в отеле «Никс» сработала пожарная сигнализация

Инсайдер Зак Лоу рассказал об инциденте накануне 6-го матча «Пэйсерс» – «Никс».

«По всей видимости, накануне 6-го матча в Индиане в отеле «Никс» сработала пожарная сигнализация.

В том, как это произошло, есть некоторая загадка. Я связался с парой агентов, которые связались со своими игроками, которые подтвердили, что сработала пожарная сигнализация. Думаю, это случилось в 12:45-1:00 ночи, многие игроки, вероятно, еще не спали. Это молодая команда», – рассказал Лоу.

Инцидент случился в ночь перед 6-м матчем финальной серии Восточной конференции между «Индианой» и «Нью-Йорком » (125:108, 4-2).