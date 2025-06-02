Тайриз Халибертон поиздевался над фанатами «Нью-Йорка», выложив видео своих хайлайтов после победы в серии
Защитник «Индианы» решил потроллить болельщиков «Никс».
Видео предваряется кадрами, на которых фанаты «Нью-Йорка» бросаются мусорными мешками в болельщика «Индианы» в майке Халибертона, кричат «Вперед, «Никс» и скандируют оскорбительные кричалки.
«Пэйсерс» обыграли «Нью-Йорк» в серии из шести матчей (4-2) и впервые с 2000 года вышли в финал НБА.
Кто станет чемпионом НБА?2756 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Тайриза Халибертона
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