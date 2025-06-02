Тайриз Халибертон поиздевался над фанатами «Нью-Йорка», выложив видео своих хайлайтов после победы в серии

Защитник «Индианы» решил потроллить болельщиков «Никс».

Видео предваряется кадрами, на которых фанаты «Нью-Йорка » бросаются мусорными мешками в болельщика «Индианы» в майке Халибертона , кричат «Вперед, «Никс» и скандируют оскорбительные кричалки.

«Пэйсерс» обыграли «Нью-Йорк» в серии из шести матчей (4-2) и впервые с 2000 года вышли в финал НБА .