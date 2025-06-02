Чендлер Парсонс: «Думаю, что Тайриз Халибертон был MVP финала Востока, но наличие такого двухголового монстра определяет потенциал команды»

Чендлер Парсонс не согласен с выбором лиги.

После завершения финальной серии Востока самым ценным игроком был признан форвард «Индианы» Паскаль Сиакам .

«Решение могло быть и другим, он выиграл на 1 голос. Но это замечательно.

Не хочу принижать Сиакама, «Пэйсерс» не выиграли бы серию без обоих лидеров, но розыгрыш Тайриза Халибертона , его координация игры команды, заставляют меня считать его самым ценным на площадке.

Конечно, нельзя не учитывать выдающееся выступление Сиакама. Его способность использовать преимущества в неравных разменах, атаковать со средней дистанции. Сезон прошел под знаком трехочковых и быстрых атак. «Индиана » может и такое. Но в плей-офф игра замедляется. Когда дело доходит до позиционных атак, игрок типа Сиакама становится роскошной опцией.

Он может пройти «большого» на ведении, прожать в краске игрока, уступающего в габаритах. «Нью-Йорк » неплох в защите, но он полностью продемонстрировал свои возможности в разменах.

Подобный двухголовый монстр из лидеров команды определяет ее потенциал», – заключил Парсонс .