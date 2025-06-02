Чендлер Парсонс: «Думаю, что Тайриз Халибертон был MVP финала Востока, но наличие такого двухголового монстра определяет потенциал команды»
После завершения финальной серии Востока самым ценным игроком был признан форвард «Индианы» Паскаль Сиакам.
«Решение могло быть и другим, он выиграл на 1 голос. Но это замечательно.
Не хочу принижать Сиакама, «Пэйсерс» не выиграли бы серию без обоих лидеров, но розыгрыш Тайриза Халибертона, его координация игры команды, заставляют меня считать его самым ценным на площадке.
Конечно, нельзя не учитывать выдающееся выступление Сиакама. Его способность использовать преимущества в неравных разменах, атаковать со средней дистанции. Сезон прошел под знаком трехочковых и быстрых атак. «Индиана» может и такое. Но в плей-офф игра замедляется. Когда дело доходит до позиционных атак, игрок типа Сиакама становится роскошной опцией.
Он может пройти «большого» на ведении, прожать в краске игрока, уступающего в габаритах. «Нью-Йорк» неплох в защите, но он полностью продемонстрировал свои возможности в разменах.
Подобный двухголовый монстр из лидеров команды определяет ее потенциал», – заключил Парсонс.