Владельцы «Олимпиакоса» отказываются встретиться с владельцем «Панатинаикоса» Димитрисом Яннакопулосом

Финальная серия чемпионата Греции находится под угрозой отмены.

После серьезных инцидентов в 1-м и 2-м матчах серии и эскалации напряженности между «Олимпиакосом » и «Панатинаикосом » правительство Греции призвало провести в среду совместную встречу владельцев клубов, чтобы урегулировать разногласия и обеспечить спокойную обстановку для продолжения чемпионата.

Однако, по данным греческих СМИ, владельцы «Олимпиакоса» отказываются присутствовать на встрече.

Братья Ангелопулос дали понять, что не желают сидеть за одним столом с владельцем «Пао» Димитрисом Яннакопулосом. Их позиция не изменилась, несмотря на заявления министра спорта во вторник утром, в которых подчеркивалась важность присутствия обеих сторон на встрече.

Правительство объявило, что чемпионат будет приостановлен, если стороны не встретятся в среду.