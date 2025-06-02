Димитрис Яннакопулос: «Лепетионис на телевидении заявил об угрозах дочери Ангелопулоса, что опровергнуто их собственным видео»

Димитрис Яннакопулос намерен судиться с «Олимпиакосом».

Владелец «Панатинаикоса » столкнулся с оскорблениями в адрес его дочери на втором матче финала чемпионата Греции.

После матча представители «Олимпиакоса» заявили, что бизнесмен угрожал несовершеннолетней дочери Гиоргиоса Ангелопулоса.

Яннакопулос ответил на эти обвинения после выпуска «Олимпиакосом» видео с его участием.

«Теперь все выплыло на свет самым официальным образом. Сам «Олимпиакос » все это выложил. Грязь, которой меня поливают, не останется без ответа.

Никос Лепетионис (генменеджер) бесстыдно выступил на национальном телевидении и заявил, что я угрожал «изнасиловать дочь Ангелопулоса», а оба брата стояли рядом и повторяли это. Их видео опровергает их слова.

На нем все оскорбляют и угрожают моей дочери, а я спрашиваю у Лепетиониса и представителей лиги: «Вы это слышите? У вас что, нет детей? Они кричат, что изнасилуют мою дочь».

Ни один арбитр или наблюдатель не зафиксировал это ни в одном протоколе. Ни одного замечания.

Сказочка о рецедивисте Яннакопулосе обрушилась сама собой и не останется без наказания. Я готовлю иск против Лепетиониса и братьев Ангелопулосов за ложь и обвинения.

Со стороны моей дочери тоже последуют иски в адрес пока неизвестных зрителей, на которых укажут их билеты и камеры, и против «Олимпиакоса», который выложил видео с этими омерзительными оскорблениями в ее адрес. А теперь те, кто поверил это гнусной лжи в мой адрес, сами узнают правду», – сообщил Яннакопулос.