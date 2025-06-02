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Димитрис Яннакопулос: «Лепетионис на телевидении заявил об угрозах дочери Ангелопулоса, что опровергнуто их собственным видео»

Димитрис Яннакопулос намерен судиться с «Олимпиакосом».

Владелец «Панатинаикоса» столкнулся с оскорблениями в адрес его дочери на втором матче финала чемпионата Греции.

После матча представители «Олимпиакоса» заявили, что бизнесмен угрожал несовершеннолетней дочери Гиоргиоса Ангелопулоса.

Яннакопулос ответил на эти обвинения после выпуска «Олимпиакосом» видео с его участием.

«Теперь все выплыло на свет самым официальным образом. Сам «Олимпиакос» все это выложил. Грязь, которой меня поливают, не останется без ответа.

Никос Лепетионис (генменеджер) бесстыдно выступил на национальном телевидении и заявил, что я угрожал «изнасиловать дочь Ангелопулоса», а оба брата стояли рядом и повторяли это. Их видео опровергает их слова.

На нем все оскорбляют и угрожают моей дочери, а я спрашиваю у Лепетиониса и представителей лиги: «Вы это слышите? У вас что, нет детей? Они кричат, что изнасилуют мою дочь».

Ни один арбитр или наблюдатель не зафиксировал это ни в одном протоколе. Ни одного замечания.

Сказочка о рецедивисте Яннакопулосе обрушилась сама собой и не останется без наказания. Я готовлю иск против Лепетиониса и братьев Ангелопулосов за ложь и обвинения.

Со стороны моей дочери тоже последуют иски в адрес пока неизвестных зрителей, на которых укажут их билеты и камеры, и против «Олимпиакоса», который выложил видео с этими омерзительными оскорблениями в ее адрес. А теперь те, кто поверил это гнусной лжи в мой адрес, сами узнают правду», – сообщил Яннакопулос.

Кто станет чемпионом НБА?2747 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoПанатинаикос
происшествия
logoОлимпиакос
Димитрис Яннакопулос
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