Третий матч финала чемпионата Греции отложен, серия может быть отменена полностью

Беспорядки на 2-м матче не остались без внимания правительства.

Перед началом 2-й игры серии между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» на владелеца «Пао» Димитриса Яннакопулоса обрушились скандирования от болельщиков «Олимпиакоса ». Яннакопулос в ответ использовал жесты, за которые судьи удалили его с арены.

Главный тренер «Панатинаикоса » Эргин Атаман, заработавший 2 технических фола, назвал происходившее в матче «цирком».

«Вчерашние события не делают чести профессиональному спорту, особенно двум клубам, которые долгое время были лидерами в Европе. Если будут выявлены уголовные или дисциплинарные нарушения, ответственность за них будет нестись по закону и в полной мере.

3-й матч в среду откладывается. В то же утро владельцы обоих клубов будут вызваны в Министерство образования на встречу с заместителем министра спорта, где они должны взять четкие обязательства положить конец этой ситуации. В противном случае чемпионат будет прекращен окончательно», – заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис.

После 2-х игр счет в серии между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» равный – 1-1.