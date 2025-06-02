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Третий матч финала чемпионата Греции отложен, серия может быть отменена полностью

Беспорядки на 2-м матче не остались без внимания правительства.

Перед началом 2-й игры серии между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» на владелеца «Пао» Димитриса Яннакопулоса обрушились скандирования от болельщиков «Олимпиакоса». Яннакопулос в ответ использовал жесты, за которые судьи удалили его с арены.

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман, заработавший 2 технических фола, назвал происходившее в матче «цирком».

«Вчерашние события не делают чести профессиональному спорту, особенно двум клубам, которые долгое время были лидерами в Европе. Если будут выявлены уголовные или дисциплинарные нарушения, ответственность за них будет нестись по закону и в полной мере.

3-й матч в среду откладывается. В то же утро владельцы обоих клубов будут вызваны в Министерство образования на встречу с заместителем министра спорта, где они должны взять четкие обязательства положить конец этой ситуации. В противном случае чемпионат будет прекращен окончательно», – заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис.

После 2-х игр счет в серии между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» равный – 1-1.

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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Эргин Атаман
Димитрис Яннакопулос
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