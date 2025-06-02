Гиоргос Ангелопулос: «Димитрис Яннакопулос – отвратительный человек»
Президент «Олимпиакоса» обвинил владельца «Пао» в оскорблениях и угрозах.
«Начнем с фактов. То, что произошло сегодня, не имеет прецедентов. Как только Яннакопулос сел на свое место, он начал показывать нам с братом средний палец. Он делал то же самое в Абу-Даби.
Яннакопулос также сказал, что если доберется до моей дочери, то сделает с ней такое, что мне останется только смотреть. Вот кто такой Яннакопулос на самом деле – отвратительный человек. Пусть болельщики «Панатинаикоса» наслаждаются им», – заявил Ангелопулос.
Ранее Димитрис Яннакопулос был удален с арены за несколько минут до начала второго матча финальной серии чемпионата Греции между «Олимпиакосом» и «Панатинакосом», закончившимся победой «Олимпиакоса» – 91:83 (1-1).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportando
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