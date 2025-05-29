«Реал» хочет заполучить Джейлена Хорда

Джейлен Хорд может оказаться в Испании.

26-летний форвард (206 см) был самым результативным в «Маккаби Тель-Авив » в матчах Евролиги в прошлом сезоне. На его счету 14,7 очка, 5 подборов и 1,3 перехвата в среднем в 24 матчах.

Хорда весь год преследовали травмы, из-за которых он пропустил значительное время.

Еще с зимы форвард является одной из целей мадридского «Реала », который, по сообщению инсайдера Маттео Андреани, готовится сделать Хорду предложение. «Маккаби» также намерен сохранить баскетболиста в своем составе.