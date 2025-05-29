«Дубай» завершает подписание двухлетнего контракта с Мфионду Кабенгеле

Мфионду Кабенгеле будет играть в «Дубае».

27-летний канадский форвард (206 см) провел 2 сезона в «Венеции » и набирал 15,4 очка, 9,7 подбора и 1,1 перехвата в среднем в Еврокубке в этом году, попав в 1-ю символическую пятерку турнира.

Инсайдер Чема де Лукас сообщает о переходе форварда в «Дубай », который планирует выступать в Евролиге .

Контракт Кабенгеле рассчитан на 2 сезона.