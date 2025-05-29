«Дубай» завершает подписание двухлетнего контракта с Мфионду Кабенгеле
Мфионду Кабенгеле будет играть в «Дубае».
27-летний канадский форвард (206 см) провел 2 сезона в «Венеции» и набирал 15,4 очка, 9,7 подбора и 1,1 перехвата в среднем в Еврокубке в этом году, попав в 1-ю символическую пятерку турнира.
Инсайдер Чема де Лукас сообщает о переходе форварда в «Дубай», который планирует выступать в Евролиге.
Контракт Кабенгеле рассчитан на 2 сезона.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
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