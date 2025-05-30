Милош Теодосич может завершить игровую карьеру и стать спортивным директором «Црвены Звезды»
Милош Теодосич планирует начать новый этап своей карьеры.
38-летний разыгрывающий может завершить выступление на баскетбольной площадке по итогам этого сезона. Теодосич набирал 4,7 очка, и 2,7 передачи за 12,3 минуты в 19 матчах Евролиги за «Црвену Звезду».
Сербский баскетболист является чемпионом Евролиги в составе ЦСКА, 6-кратным победителем Лиги ВТБ в составе московского клуба, чемпионом Еврокубка с «Виртусом». Разыгрывающий стал MVP Евролиги в 2010 году в составе «Олимпиакоса».
По сообщению источников, «Црвена Звезда» предлагает Теодосичу занять место спортивного директора и вице-президента.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Спортски журнал
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