«Зенит» повел 2-1 в финале Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Букмекеры считают, что камбэка москвичей не будет

«Зенит» победил ЦСКА (91:83) на выезде и вышел вперед в финальной серии Единой лиги ВТБ.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл два матча подряд после поражения в первом матче серии.

Букмекеры дают коэффициент 2.60 на то, что ЦСКА сделает камбэк с 1-2 и станет победителем Единой лиги ВТБ. 1.50 – «Зенит» выиграет финальную серию.

4-й матч состоится 3 июня в Москве.

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