Кендрик Перкинс: «Я предпочту «Тандер» 2025 года нашей команде из 2012»

Телеэксперт считает действующий состав сильнее того, в котором он играл сам.

«Я предпочту «Тандер» 2025 года, и это ни в коем случае не умаляет заслуг нашей команды 2012 года. Речь о глубине состава. Вот взять, например, Кэйсона Уоллеса , Алекса Карузо – парней, которые давят защитой. Или Джейлина Уильямса , который не боится жесткой игры и был ключевым в серии против «Денвера» и Йокича. У них просто невероятно глубокий состав. Это одна из лучших оборонительных команд в истории НБА.

Нет сомнений, что Расселл , Кей Ди и Джеймс были хороши, как и Серж Ибака . Но эта команда просто более отточенная, отполированная. Они молоды, но при этом играют с холодной головой, будто они уже бывали в таких ситуациях. И это пугает. Поэтому я отдаю им преимущество. Хотя серия, конечно, продлилась бы до семи игр», – заключил Перкинс.

В 2012 году «Тандер» дошли до финала НБА, в котором уступили «Майами» Леброна Джеймса (1-4).