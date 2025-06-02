Новак Джокович: «Люди поначалу думали, что Йокич притворяется, будто его ничего не интересует, кроме семьи и лошадей. Но это правда»

Легендарного теннисиста спросили о его отношениии к лидеру «Денвера».

«Я обожаю этого парня. Он герой нашей страны. То, что он делает в НБА последние пять лет, – это невероятно, мягко говоря.

Баскетбол – самый популярный вид спорта в Сербии. Йокич феноменален. То, как он играет и как ведет себя в обычной жизни… Люди поначалу думали, что он притворяется, будто его ничего не интересует, кроме семьи и лошадей. Но это правда, ему действительно важно только это. Я искренне уважаю такой подход.

Он невероятно талантлив, много работает, обладает выдающимся баскетбольным IQ. Видеть, как он доминирует среди лучших атлетов американского баскетбола – это то, чем мы гордимся. Мы все поддерживаем его», – сказал Джокович.