Новак Джокович: «Люди поначалу думали, что Йокич притворяется, будто его ничего не интересует, кроме семьи и лошадей. Но это правда»
Легендарного теннисиста спросили о его отношениии к лидеру «Денвера».
«Я обожаю этого парня. Он герой нашей страны. То, что он делает в НБА последние пять лет, – это невероятно, мягко говоря.
Баскетбол – самый популярный вид спорта в Сербии. Йокич феноменален. То, как он играет и как ведет себя в обычной жизни… Люди поначалу думали, что он притворяется, будто его ничего не интересует, кроме семьи и лошадей. Но это правда, ему действительно важно только это. Я искренне уважаю такой подход.
Он невероятно талантлив, много работает, обладает выдающимся баскетбольным IQ. Видеть, как он доминирует среди лучших атлетов американского баскетбола – это то, чем мы гордимся. Мы все поддерживаем его», – сказал Джокович.
Кто станет чемпионом НБА?2757 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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