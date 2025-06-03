Майк Миллер: «Я дал Йокичу прозвище «Джокер»

Бывший игрок НБА рассказал историю возникновения прозвища.

«Я дал ему прозвище «Джокер», потому что я не мог быстро выговорить «Йокич, пасуй мяч!», так что я говорил: «Джокер, пасуй!». Каждый раз, когда я видел его, это было что-то нереальное, и я не успевал выговорить «Йокич», чтобы он отдал пас. Так и появился «Джокер».

Нужно было запатентовать это имя, Йокич и так 75 миллионов в год зарабатывает, а мне бы пригодилось», – пошутил Миллер.

Майк Миллер выступал за «Денвер » вместе с Николой Йокичем в последние 2 сезона своей карьеры в НБА .