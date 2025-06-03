Стефен Карри: «Идея быть частью группы владельцев клуба – это то, что меня очень привлекает»

Лидер «Голден Стэйт» хочет последовать примеру Майкла Джордана.

«Возможно, он единственный в нашем поколении, у кого получилось занять такое место. Идея быть частью группы владельцев и получить возможность влиять на управление клубом – так, чтобы побеждать по-настоящему, как мы это делали в «Уорриорс», – это то, что меня очень привлекает. Это интересно. Конечно, пока ты действующий игрок, ты не можешь участвовать в таком, пока не завершишь карьеру. Так что вы увидите меня в кресле руководителя в будущем», – заявил Карри .

Майкл Джордан был владельцем «Шарлотт» с 2010 по 2023 год.