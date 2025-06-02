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Стеф Карри: «Я обычный человек. Приходится бороться с синдромом самозванца»

Стеф Карри рассказал о своих переживаниях.

4-кратный чемпион НБА, 2-кратный MVP, участник 11 Матчей всех звезд и сборных сезона до сих пор сомневается в себе.

«Я обычный человек. Приходится бороться с сомнениями, синдромом самозванца.

Навязчивые мысли о том, делаешь ли ты все возможное, чтобы оправдать ожидания людей, полагающихся на тебя. Реализуешь ли потенциал в тех областях, которые я для себя обозначил. Это часть ежедневных переживаний», – признался звездный разыгрывающий «Голден Стэйт».

Кто станет чемпионом НБА?2747 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Стефа Карри, соцсети Erick Savage
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