Стеф Карри: «Я обычный человек. Приходится бороться с синдромом самозванца»

Стеф Карри рассказал о своих переживаниях.

4-кратный чемпион НБА , 2-кратный MVP, участник 11 Матчей всех звезд и сборных сезона до сих пор сомневается в себе.

«Я обычный человек. Приходится бороться с сомнениями, синдромом самозванца.

Навязчивые мысли о том, делаешь ли ты все возможное, чтобы оправдать ожидания людей, полагающихся на тебя. Реализуешь ли потенциал в тех областях, которые я для себя обозначил. Это часть ежедневных переживаний», – признался звездный разыгрывающий «Голден Стэйт ».