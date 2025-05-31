«У меня много других дел». Стефен Карри не собирается запускать собственный подкаст
Стефен Карри объяснил, почему не собирается запускать подкаст.
«Я не буду этим заниматься, не переживайте об этом.
У меня много других дел, которыми я хочу заниматься, помимо того, чтобы каждый день сидеть у микрофона. Если ты собираешься чем-то заниматься, ты должен отдаваться этому полностью. Ты обязан уделять этому время. А меня это не увлекает», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ZoSpicyDubs в соцсети X
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