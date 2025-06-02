Финал НБА впервые с момента введения налогового порога (2002) пройдет между командами ниже него

«Оклахома» и «Индиана» стали необычной парой финалистов.

Впервые в истории лиги с момента введения налога на роскошь (сезон-2002/03) оба финалиста не превышают его порог.

По оценкам, платежка «Пэйсерс» являлась 18-й в лиге (169,1 миллиона), «Тандер» – 25-й (165,6). Сумма первого порога – 170,8 миллиона.

11 команд лиги вошли в налоговую зону, 7 из них попали в плей-офф.

С сезона-2002/03 каждый финал проходил с участием минимум одной команды-плательщика налога. 16 из 22 чемпионов входили в их число.