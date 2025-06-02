«Оклахома» – подавляющий фаворит финала НБА по версии Opta. На победу «Индианы» дают 10,6%

«Оклахома» и «Индиана» встретятся в финале НБА.

Суперкомпьютер Opta считает «Тандер» подавляющим фаворитом решающей серии за 89,4%. На победу «Пэйсерс» дают лишь 10,6%.

Букмекеры также считают «Оклахому» явным фаворитом финала.

Первый матч пройдет 6 июня в Оклахома-Сити.

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