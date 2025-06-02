«Оклахома» – подавляющий фаворит финала НБА по версии Opta. На победу «Индианы» дают 10,6%
«Оклахома» и «Индиана» встретятся в финале НБА.
Суперкомпьютер Opta считает «Тандер» подавляющим фаворитом решающей серии за 89,4%. На победу «Пэйсерс» дают лишь 10,6%.
Букмекеры также считают «Оклахому» явным фаворитом финала.
Первый матч пройдет 6 июня в Оклахома-Сити.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
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