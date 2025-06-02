Джейлен Уильямс: «НБА просто естественным образом молодеет»

Форвард «Оклахомы» считает закономерным прогресс молодых команд.

«Вчера я смотрел интервью Майлса Тернера, и он сделал очень верное замечание. Команды, игроки которых хорошо ладят между собой, у которых есть химия, сейчас начинают показывать себя.

Думаю, НБА просто естественным образом молодеет. Сейчас как раз происходит смена поколений. И здорово, что на такой большой сцене играют две команды с маленьких рынков», – сказал Уильямс .

Средний возраст стартовой пятерки «Тандер» – 25,2 года, «Индианы» – 27 лет.