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  • Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Брансон стали 3-м и 4-м игроками в истории НБА, кому удалось провести по 10 игр с 30+ очками и 5+ передачами в одном плей-офф
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Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Брансон стали 3-м и 4-м игроками в истории НБА, кому удалось провести по 10 игр с 30+ очками и 5+ передачами в одном плей-офф

Ранее подобное удавалось только Майклу Джордану и Леброну Джеймсу.

Вчера «Оклахома» стала победителем Западной конференции, обыграв «Миннесоту» в 5-м матче серии (124:94, 4-1). Шэй Гилджес-Александр набрал 34 очка и 8 передач, став MVP финала Запада. Это был его 10-й матч в текущем плей-офф с 30+ очками и 5+ передачами.

Сегодня Джален Брансон помог «Нью-Йорку» сократить отставание в серии с «Индианой» (111:94, 2-3) в 5-м матче финала Восточной конференции. Он набрал 32 очка и отдал 5 передач, что также стало его 10-м подобным матчем в этом плей-офф. 

Майклу Джордану и Леброну Джеймсу подобное удавалось трижды: Джордану – в 1989, 1990 и 1992 годах, а Джеймсу – в 2015, 2017 и 2018.

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
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logoНБА плей-офф
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