Кевин Дюрэнт о «Тандер»: «Исторически хорошая команда. Записи их игр достойны изучения»
Кевин Дюрэнт впечатлен нынешней «Оклахомой».
«Эти «Тандер» 2025 года исторически хороши. Все отлично бросают, эффективная первая опция в атаке, габаритный и атлетичный состав, универсальность, бросающий «большой» и защитный громила, отличный тренер.
Это идеально собранный коллектив. Мне очень импонирует их подход к баскетболу. Записи их игр – отличный материал для обучения», – рассудил форвард «Финикса».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: OKC Thunder Wire
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