Кевин Дюрэнт о «Тандер»: «Исторически хорошая команда. Записи их игр достойны изучения»

Кевин Дюрэнт впечатлен нынешней «Оклахомой».

«Эти «Тандер» 2025 года исторически хороши. Все отлично бросают, эффективная первая опция в атаке, габаритный и атлетичный состав, универсальность, бросающий «большой» и защитный громила, отличный тренер.

Это идеально собранный коллектив. Мне очень импонирует их подход к баскетболу. Записи их игр – отличный материал для обучения», – рассудил форвард «Финикса».