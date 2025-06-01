Чарльз Баркли: «Знаете, о чем сейчас думают в «Нью-Йорке»? «Черт, как мы упустили первую игру?»

Телеэксперт считает, что поражение в 1-й встрече серии стало ключевым.

«Знаете, о чем сейчас думают в «Нью-Йорке »? «Черт, как мы упустили первую игру?» Это поражение все перевернуло. Выиграй они тогда, второй матч был бы совсем другим. Но они попросту подарили первую игру. А добыть четыре победы в плей-офф – это тяжело, нельзя просто так раздавать матчи. И сейчас «Никс» наверняка твердят: «Не могу поверить, что мы отдали первую игру», – сказал Баркли .

«Индиана» выиграла 1-й матч серии (138:135), став первой командой в эпоху продвинутой статистики, которой удалось победить во встрече плей-офф, уступая 14+ очков за 2.45 до конца четвертой четверти (1-944).